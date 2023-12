Monaco lâche une grosse offre pour Lilian Brassier !

C’est ce qui s’appelle être incontournable. Lilian Brassier, c’est 15 titularisations en 17 journées. Les deux manquantes ? Une suspension suite au carton rouge reçu contre l’AS Monaco lors de la 11 journée. Monaco, peut-être bien le fil rouge de sa saison, mais nous y reviendrons. À 24 ans, Brassier tient, avec Brendan Chardonnet, les rênes de la 4e meilleure défense de Ligue 1. Pas une mince affaire.

D’autant que le Stade Brestois n’était clairement pas attendu à ce niveau de performance cette saison. Surprenant 4e de Ligue 1 à la trêve, le club breton surpasse ses objectifs, et tient la dragée haute à ses adversaires, week-end après week-end. Et Lilian Brassier n’y est pas étranger. L’axe gauche de la défense brestoise fait des merveilles, avec Locko qui arpente le couloir gauche.

Séduite, l’AS Monaco passe à l’offensive

Forcément, les qualités de Brassier ont été remarquées, lui dont le contrat s’achève en 2025. Avec un physique compact et un bon pied gauche, le joueur formé à Rennes a suscité l’intérêt de l’AS Monaco. Le club de la Principauté, juste devant Brest au classement, évolue dans un système à trois défenseurs axiaux cette saison (avec au choix Salisu, Singo, Zakaria, Maripan, Matsima, Magassa). Désireux d’anticiper les besoins pour l’avenir, les dirigeants monégasques ont coché le nom de Brassier et ont décidé de passer à l’action dès ce mercato hivernal.

Selon nos informations, les discussions se sont même intensifiées entre les différentes parties ces dernières heures. Ce qui était une vraie crainte pour les supporters brestois, qui n’ont absolument pas envie de voir leur défenseur central si précieux quitter les lieux au cœur de la saison. Tout cela a pourtant de grandes chances de se concrétiser dans les prochains jours, devant l’insistance du club du Rocher et l’alléchante proposition de l’ASM (pour un montant oscillant entre 8 et 10 M€). Attention tout de même à la concurrence pour le club de la Principauté. Une offre de dernière minute de Sassuolo, de Bruges et de l’Atalanta, trois clubs qui sont également intéressés, n’est pas à exclure.