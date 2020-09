OL : Jean-Michel Aulas se réjouit du gros coup Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

L’annonce a été un peu soudaine. Après avoir signé un contrat de 5 ans (20 M€), le milieu brésilien Lucas Paqueta, 23 ans, était présenté à la presse mercredi en fin d’après-midi par le duo Juninho-Jean-Michel Aulas, dans les entrailles du Groupama Stadium. Il avait balayé la rumeur de négociations entre son club et l’AC Milan pour Lucas Paqueta il y a trois semaines, tournant en ridicule la presse sportive française. Présent aux côtés de sa nouvelle recrue, Jean-Michel Aulas avait ce mercredi 30 septembre une barbe grisonnante mais le sourire d’un enfant, pris la main dans le pot de confiture. Il s’est félicité de ce très joli coup. « On a essayé de faire très rapidement une annonce fondamentale pour l’OL et le développement de l’équipe. Une arrivée significative d’un international brésilien dans un contexte où l’on est encadré par les dates du mercato. Juni, avec ses relations a su entrer en contact avec Lucas Paqueta et trouver un accord qui permettait d’anticiper sur un certain nombre de recrutements à venir, de fin de mercato », a d’abord expliqué JMA, avant de poursuivre, un brin vengeur.

« J’étais désireux de montrer que contrairement à ce qui avait été indiqué, on pouvait faire un certain nombre d’opérations significatives et être constructifs sur un avenir à moyen terme. Que nous étions capables de construire une équipe compétitive. Il était important, sur les orientations souhaitées par Juni, de frapper un grand coup rapidement et de montrer qu’on était en ligne avec les ambitions du club et du conseil d’administration. C’est un transfert significatif de l’ordre de 20 millions d’euros, transfert définitif, comme nous l’avions indiqué. Vincent et Juni ont réalisé une très belle opération. Le transfert précédent était plus proche de 40 millions (de Flamengo à Milan, ndlr) que des 20 millions, voilà pourquoi on a décidé de précipiter les choses. On croit vraiment en l’avenir de Lucas. » Et de conclure : « L’arrivée de Lucas démontre la capacité de l’OL à réaliser des opérations très importantes. On a les moyens de le faire, on a pour plan à moyen terme d’être au plus haut niveau en France et en Europe. »