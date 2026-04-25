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Ligue 1

PSG : Luis Enrique est déjà tourné vers le choc face au Bayern

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Enrique contre l'Atlético @Maxppp
Angers 0-3 PSG

À 72 heures de la réception du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a dominé Angers (0-3) pour prendre le large en tête de la Ligue 1. Après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur l’état de forme de ses troupes à quelques jours du choc européen qui attend les siens face aux Munichois. Et pour le technicien espagnol, ses joueurs sont prêts.

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« C’est clair qu’on est dans un très bon moment. On peut voir que peu importe l’équipe et les joueurs, on joue de la même manière. C’est un moment presque parfait, parce que c’'est la partie finale du championnat. Et on est prêts, on veut profiter de ce moment. Les sorties de Ruiz, Hakimi, Hernandez ? Ce n’est pas le moment de donner des infos au Bayern (rires). Tous les Parisiens sont prêts, on a envie de jouer cette demi contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais on est les Champions d’Europe en titre. On a l’envie de commencer ce match. Tout va bien, pas de soucis », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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