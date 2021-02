Les débuts rêvés de Josh Maja en Premier League

Les Girondins de Bordeaux, à onze contre neuf, n'ont pas réussi à faire mieux qu'un triste (0-0) face à l'Olympique de Marseille ce dimanche soir. Hasard ou coïncidence, quelques heures plus tôt, Josh Maja (22 ans) fêtait sa première titularisation sous le maillot de Fulham par un doublé retentissant sur la pelouse d'Everton (0-2, 24e journée de Premier League).

Des débuts rêvés pour l'attaquant, qui n'avait eu qu'une douzaine de minutes à se mettre sous la dent la semaine passée pour sa première entrée en jeu contre West Ham (0-0, 23e journée). Forcément, il affichait un large sourire au sortir de la rencontre. «C'est une soirée dont je rêve depuis très longtemps», a confié l'ancien de Sunderland au micro de BT Sport, heureux d'aider les Cottagers dans leur opération maintien.

Il a déjà fait mieux qu'à Bordeaux

«C'est un gros résultat, nous avons voulu gagner d'entrée. Nous n'avons pas eu les résultats que nous méritions récemment. Nous avons su saisir nos occasions, nous sommes heureux et nous voulons continuer comme ça. Bien sûr, cela nous redonne de l'espoir. Cela donne évidemment de la confiance aux fans et aux joueurs et nous voulons continuer comme ça lors des prochains matches et continuer à prendre des points», a poursuivi l'international nigérian (1 cape).

En deux sorties, il a déjà autant marqué que lors de sa première partie de saison avec le club au scapulaire (2 pions en 17 apparitions en L1). Prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat, le n° 27, opportuniste sur son ouverture du score et malin pour doubler la mise, sait qu'il doit enchaîner les buts pour tenter de sauver Fulham et convaincre. Enchaîner les buts, Bordeaux, 5e plus mauvaise attaque de L1 (27 buts marqués en 25 matches), aimerait bien en faire autant...