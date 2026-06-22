Kylian Mbappé va entrer dans l’histoire des Bleus, Lamine Yamal marche sur les traces de Pelé

La 100ᵉ face à l’Irak

La France tentera de valider sa qualification dès ce soir face à l’Irak. Un match pour se qualifier qui sera particulier pour le capitaine des Bleus Kylian Mbappé qui va honorer sa 100e sélection sous le maillot tricolore comme le mentionne Le Parisien. « Un centenaire aux dents longues » pour celui qui va devenir le plus jeune Français à atteindre ce cap à 27 ans loin devant Patrick Vieira qui l’a quant à lui atteint peu après ses 30 ans. Et cette rencontre pourrait peut-être être doublement historique pour le Bondynois. En cas de doublé inscrit face à l’Irak, il égalerait ainsi Miroslav Klose et Lionel Messi, qui compte actuellement 16 réalisations.

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Lamine Yamal dans l’histoire

Au lendemain du large succès de l’Espagne face à l’Arabie Saoudite (4-0), qui redonne confiance à la Roja, les médias ne manquent pas de mentionner la prestation du prodige barcelonais.« Vive Lamine » placarde Sport, qui poursuit dans ses pages intérieures en indiquant, « Lamine a frotté la lampe magique ». Même constat pour AS, qui se réjouit du nouveau visage affiché par l’Espagne avant d’évoquer un Lamine Yamal qui marche sur les traces de Pelé. En effet, en ouvrant le score pour inscrire son premier but en Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours, Lamine Yamal est devenu le deuxième plus jeune joueur à ouvrir le score dans un Mondial juste derrière la légende brésilienne.

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Un désastre à faire oublier

Outre l’Équipe de France, l’Argentine de Lionel Messi, qui a une nouvelle fois crevé l’écran avec un triplé lors du premier match ouvrira le bal de la soirée avec un beau duel à venir face à l’Autriche à Dallas. Un joli choc sur le terrain qui sera rempli de symboles comme ne manque pas de le souligner le média Argentin Olé, en indiquant « 32 ans après Messi pourrait prendre sa revanche sur 1994 ». En effet, l’Argentine revient dans la ville où a commencé le désastre de 1994 après la suspension de Diego Maradona pour dopage et va tenter, au-delà d’assurer sa qualification, de régler une dette historique.