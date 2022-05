Ligue Europa Conference : suivez en direct l'avant match OM - Feyenoord !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Orange Vélodrome sous une pluie battante dans le 8e arrondissement de Marseille. Dans une heure, l'Olympique de Marseille recevra le Feyenoord Rotterdam pour une place en finale de la Ligue Europa Conference, où il pourrait rejoindre le vainqueur de la double confrontration entre l'AS Rome et Leicester (aller : 1-1). Lors de la première manche disputée au Feyenoord Stadium, les Olympiens s'étaient inclinées face aux Néerlandais (4-3) mais avaient entretenu un espoir de qualification grâce à l'écart d'un but.