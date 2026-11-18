Retour acté pour Vincent Kompany. L’entraîneur belge du Bayern Munich avait pris un repos forcé suite à des problèmes de santé intervenus le 23 octobre dernier. De retour ce lundi à l’entraînement, l’ancien défenseur de Manchester City dirigera le match du Rekordmeister ce vendredi contre Cologne.

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C’est ce qu’a annoncé le président du Bayern Munich Jan-Christian Dreesen lors d’un entretien pour Abdendzeitung : «oui. Vincent est de très bonne humeur. Je l’ai vu aujourd’hui. Son irritation méningée a guéri. Il a déjà subi une opération à l’épaule.»