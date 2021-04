Super League : la Premier League va riposter

La suite après cette publicité

L’Angleterre est le pays le plus touché par les clubs déserteurs pour la Super League. Avec six représentants engagés (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham), la Premier League ne pouvait donc pas rester sans réaction. Skysports nous apprend que le patron de la Premier League, Richards Masters, a tenu une visioconférence avec les 14 formations du championnat non concernées par ce projet. L’objectif était bien entendu de clamer haut et fort le non à cette nouvelle compétition.

Un communiqué a d’ailleurs été publié pour annoncer que l’organisation étudiait tous les recours possibles pour mettre un terme à ce projet. « La Premier League, avec la FA, a rencontré les clubs aujourd'hui pour discuter des implications immédiates de la proposition de Super League. Les 14 clubs présents à la réunion ont vigoureusement rejeté à l'unanimité les plans de la compétition. La Premier League envisage toutes les actions possibles pour empêcher ce projet d’avancer, ainsi que de demander des comptes aux actionnaires impliqués. » Et vu les départs annoncés de Chelsea, Manchester City, Manchester United et d'Arsenal, pas sûr qu'elle aura besoin d'aller jusque-là.