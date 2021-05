Équipe de France, liste des 26 : une surprise nommée Karim Benzema ?

La suite après cette publicité

C’est le grand jour. Ce soir, Didier Deschamps dévoilera les noms des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro 2020. 26 noms qui auront la mission de confirmer le sacre mondial de 2018 en Russie et qui espéreront réaliser le même enchaînement magique que leurs aînés de 1998 et de 2000. Et comme c’est d’usage les jours de liste, les médias tentent de donner la tendance concernant les choix du sélectionneur. Sans surprise, une bonne partie des champions du monde 2018 devrait composer le groupe France.

Dans son édition du jour, L’Équipe affirme même qu’ils seront au nombre de 15. DD confirmera-t-il la tendance ? Ce matin, c’est surtout une autre interrogation qui fait parler. Le sélectionneur national peut-il reprendre Karim Benzema ? Cette question, beaucoup se la posent depuis 2016, à chaque fois qu’une liste de Deschamps est attendue. Écarté des Bleus depuis 2015 et l’affaire de la sextape, l’attaquant du Real Madrid a-t-il vraiment des chances de faire son retour en sélection ?

Une surprise dans la liste de Deschamps ?

Le quotidien sportif indique qu’une « surprise » pourrait se glisser dans la liste du Bayonnais. S’agira-t-il de Benzema ? Sur le papier, le natif de Bron enchaîne les saisons de haut vol en Espagne, notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Auteur de 64 buts en Liga ces trois dernières saisons, l’ancien Rhodanien est devenu l’arme offensive numéro 1 de la Casa Blanca. Cependant, malgré son niveau irréprochable, comment imaginer un come-back du numéro 9 madrilène, fraichement sacré meilleur joueur français de l'étranger aux trophées UNFP, après tout ce qu’il s’est passé entre lui et DD ?

L’affaire de la sextape, l’interview donnée à Marca et ses conséquences vis-à-vis des proches du patron des Bleus sont autant d’éléments jugés très graves par Deschamps. Sans oublier ses piques à destination d’Olivier Giroud (la fameuse comparaison entre la Formule 1 et le karting), un cadre inamovible de la sélection. Deschamps est-il prêt à tourner la page ? L’Équipe affirme que le cas Benzema serait entré dans la réflexion du champion du monde 98. Rendez-vous ce soir vers 20h20 pour savoir si cette surprise XXL se confirmera. Ou non.