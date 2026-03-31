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Ligue 1

OM : une piste pour la présidence démentie

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Frank McCourt @Maxppp

Hier soir, RMC Sport a révélé que l’Olympique de Marseille penserait à Mohamed Bouhafsi pour prendre la présidence du club. De simples échanges informels auraient eu lieu afin de prendre la température avance [La Provence](https://www.laprovence.com/article/om/733719735600214/om-bouhafsi-cerutti-ce-que-lon-sait-sur-les-premiers-noms-qui-circulent-pour-le-poste-de-president) ce mardi. Le quotidien régional ajoute qu’une proposition officielle n’a été formulée pour le moment au présentateur de C à vous le week-end. D’ailleurs, ce n’est pas le seul profil étudié, puisque les pensionnaires de l’Orange Vélodrome reçoivent des tas de CV.

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Le nom de Guillaume Cerutti, qui va quitter son siège de président du conseil d’administration du Stade Rennais dans les prochaines semaines, est sorti du chapeau. Mais d’après La Provence, qui a contacté un proche du dossier, cette piste n’est pas d’actualité. Affaire à suivre…

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