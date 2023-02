Tottenham : l’adjoint des Spurs donne des nouvelles d’Antonio Conte

Malgré le retour d’Antonio Conte sur le banc après une intervention chirurgicale, l’équipe de Tottenham a lourdement chuté contre Leicester en Premier League (4-1) ce samedi. L’assistant Cristian Stellini a assuré la conférence de presse et a tenu à donner des nouvelles de l’entraîneur italien : «Il va bien. Il est très déçu en ce moment. Il a besoin de se calmer et de retrouver de l’énergie, mais il a besoin de temps», a alors déclaré l’assistant d’Antonio Conte qui semble de plus en plus touché moralement et physiquement par une saison éprouvante à Tottenham.

Au sujet de la rencontre de samedi, Stellini a affirmé : «L’approche du match n’était pas mauvaise, nous avons marqué. A ce moment-là, nous étions devant. Notre jeu a complètement changé. Nous avons beaucoup lutté, nous avons souffert. On est déçus. On doit s’excuser car notre prestation n’a pas été assez bonne (…) On a bien commencé, mais il faut jouer 90 minutes et on pensait peut-être que c’était plus facile que d’habitude, mais c’est la pire erreur que l’on puisse faire dans ce type de match»

