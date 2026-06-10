Noham Kamara définitivement à l’OL

Prêté l’hiver dernier par le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais, Noham Kamara (19 ans) n’a pas eu l’occasion de beaucoup jouer avec seulement deux apparitions, mais il s’est bien intégré dans le groupe rhodanien. Des qualités qui le laissent entrevoir un rôle plus important pour l’exercice à venir.

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L’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat et l’a signé pour 4 ans. «L’Olympique Lyonnais informe avoir levé l’option d’achat de l’international français U20 Noham Kamara. Arrivé du Paris Saint-Germain cet hiver sous forme de prêt, le défenseur est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2030. Le montant du transfert définitif s’élève à 4,1 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future», peut-on lire dans un communiqué.