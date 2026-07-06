Coupe du Monde 2026 : Sepp Blatter détruit Gianni Infantino dans l’affaire Balogun

La polémique autour de la levée de la suspension de Folarin Balogun ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors que plusieurs révélations affirment que Donald Trump serait intervenu directement auprès de Gianni Infantino avant le 8e de finale entre les États-Unis et la Belgique, les réactions continuent de se multiplier. Cette fois, c’est l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui est sorti du silence avec un message particulièrement sévère publié sur les réseaux sociaux.

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« Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants. Si un président des États-Unis intervient auprès du président de la FIFA et qu’un joueur est soudainement blanchi avant un match à élimination directe de la Coupe du Monde, la question est inévitable. Quo vadis, FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique » Une prise de position musclée qui risque d’alimenter encore davantage les interrogations autour de cette décision exceptionnelle de la FIFA, déjà vivement contestée par la Fédération belge.