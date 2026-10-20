Ligue des Champions, PSG : Achraf Hakimi donne des nouvelles des trois blessés

Victorieux 4-2 du FC Barcelone ce mardi, [le Paris Saint-Germain a livré une grosse prestation.]((https://www.footmercato.net/a4825504888460356250-psg-fc-barcelone-les-notes-du-match) Si les Franciliens ont le sourire, tout n’a pas été parfait. Trois joueurs sont notamment sortis blessés à des degrés différents. Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Interrogé par le Canal Football Club après la rencontre, Achraf Hakimi a parlé de ses coéquipiers.

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Et le latéral marocain s’est montré assez évasif au micro de Canal + même s’il redoute le pire pour Khvicha Kvaratskhelia touché au genou : «Marquinhos je ne sais pas, j’ai pas vu. Ousmane va essayer de faire un IRM aussi et Kvara aussi, on espère que ce n’est pas quelque chose de grave.»