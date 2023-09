OL : Laurent Blanc répond au coup de pression de John Textor

La suite après cette publicité

John Textor en a ras le bol. Non seulement les résultats de l’OL sont en chute libre mais en plus de cela, il subit les remontrances à peine voilées de son entraineur, Laurent Blanc. Ce dernier en a trop dit et s’est fait taper sur les doigts lors d’un point presse en début de semaine. «Je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait que j’attends de lui qu’il cultive ses talents.»

Le message a visiblement été entendu par le principal interessé, qui s’est montré bien plus docile en conférence de presse, à deux jours de la réception du PSG. «Je l’ai eu en visio tout seul avec Vincent (Ponsot, directeur général du football). On n’a pas parlé de ça. Je n’étais pas là à cette conférence. Il y avait des journalistes. Je ne peux pas vous en dire plus. On a parlé de mercato c’est tout, pas de communication.

Quand un entraineur ne gagne pas, il est en danger. C’est la norme notre métier. On ne gagne pas, on est sous pression.»

