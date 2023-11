Le message alarmiste de Luis Enrique sur les chances du PSG en Ligue des Champions

La semaine du PSG est mauvaise avant d’aller jouer à Reims ce samedi (17h). Le club de la capitale a été battu en Ligue des Champions contre l’AC Milan mardi dernier (2-1), affichant une prestation d’ensemble un peu ratée, alors même qu’il menait au score. Les Parisiens cèdent la première place du groupe F au Borussia Dortmund et relancent les Rossoneri, qui n’avaient toujours pas gagné cette saison en C1. Avec cette seconde défaite en phase de poules, le bilan est décevant, reconnaît Luis Enrique en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«On n’est pas encore premiers, on a encore une marge de progression. En Ligue des champions, c’est le groupe le plus difficile de la compétition, c’est l’un des seuls groupes vraiment intéressants. Jusqu’à la dernière journée, il y aura la possibilité de finir 1er, 2e, 3e et même 4e. Cela ressemble à des huitièmes, quarts ou même des demi-finales. Je suis convaincu qu’on réussira à se qualifier. Mais il y a évidemment un risque », craint le technicien espagnol. À lui de trouver les solutions lors des deux dernières journées contre Newcastle et le BvB afin d’éviter une catastrophe.