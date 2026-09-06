FIFA : Gianni Infantino officialise sa candidature à sa réélection

Gianni Infantino sera bien candidat à sa propre succession à la présidence de la FIFA en mars 2027. L’instance dirigeante du football mondial a confirmé ce dimanche la candidature de l’Italo-Suisse, au pouvoir depuis 2016 et reconduit en 2023. « Rien n’a changé. M. Infantino se présentera à sa réélection », a indiqué un porte-parole de la FIFA à l’AFP, confirmant les informations de plusieurs médias britanniques. Cette annonce intervient alors que le dirigeant traverse une période particulièrement délicate, marquée par une contestation croissante autour de sa gouvernance et par l’abandon de son projet de création de la FIFA Forward Enterprise, une société commerciale destinée à accueillir des investisseurs privés et à gérer notamment les activités commerciales liées aux Coupes du monde.

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La candidature d’Infantino intervient ainsi dans un climat de fortes tensions au sein du football mondial. L’UEFA, la Concacaf et l’AFC ont notamment exprimé leur opposition au dirigeant dans une lettre commune adressée à la « famille du football » au début du mois d’août, tandis que plusieurs fédérations européennes lui ont retiré leur soutien. L’Italie s’est notamment ajoutée fin août à la liste de ses opposants, aux côtés de la Suède, de l’Écosse ou encore de la Nouvelle-Zélande. Infantino conserve toutefois d’importants soutiens, notamment celui de la CAF, qui l’a soutenu à l’unanimité, ainsi que celui d’une partie de la Conmebol et de plusieurs personnalités politiques, dont le président américain Donald Trump. Pour prolonger son mandat, le seul candidat officiellement déclaré à ce jour devra obtenir une majorité simple des 211 fédérations affiliées à la FIFA. Les éventuels candidats ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer.