Premier League : Alexandre Lacazette sauve Arsenal contre Crystal Palace

Arsenal peut remercier Lacazette. Après une belle série de quatre matches sans défaite, les Gunners ont arraché le nul contre Crystal Palace ce lundi soir. Après un début de match réussi, le club londonien parvenait pourtant à faire le plus dur en ouvrant le score, après avoir repris une frappe dévié de Pepe (1-0, 8e). Mais après cela, Arsenal s'est ensuite éteint et a notamment trop reculé dans son camp et Gallagher faisait une première frayeure à Ramsdale (45e+5).

Après la pause, les Eagles reprenaient confiance et égalisait d'entrée grâce à Benteke. Le Belge éliminait Gabriel avant d'égaliser du droit (1-1, 50e). Et après une belle frappe enroulée de Lacazette, détournée par Guaita, Olise pouvait servir Edouard dans l'axe, qui a donné l'avantage à Palace (2-1, 73e), pour son troisième but de la saison. Après une barre transversale trouvée par Tierney (87e), Arsenal filait rapidement vers sa quatrième défaite de la saison. Mais sur la dernière action de la partie, Lacazette reprenait un ballon dévié par la défense de Palace pour égaliser et faire exploser l'Emirates Stadium (90e+5). 12e de Premier League, les Gunners évitent la défaite avant de recevoir Aston Villa. La suite pour les hommes de Patrick Vieira (14e) ? La réception de Newcastle United.

