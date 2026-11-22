Déjà en difficulté collective en début de rencontre face à Villarreal ce dimanche après-midi, le FC Barcelone a également vu Lamine Yamal rater son pénalty. Fauché dans la surface après une accélération solitaire, le jeune ailier espagnol s’est fait justice lui-même, mais a expédié sa frappe sur le poteau. Un nouvel échec qui fait ressortir une statistique inquiétante : le numéro 10 catalan a désormais manqué 3 de ses 7 derniers penalties tentés.

La suite après cette publicité

Ce bilan fragile contraste fortement avec l’efficacité clinique de Raphinha, pourtant présent sur la pelouse au moment de l’action pour son retour de blessure. L’international brésilien affiche un sans-faute impressionnant de 21 réalisations sur ses 21 derniers essais dans cet exercice. Face à un tel écart de réussite, Hansi Flick va rapidement devoir revoir sa hiérarchie des tireurs.