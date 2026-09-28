Wout Faes rebondit aux Émirats arabes unis

Non conservé par l’AS Monaco à l’issue de son prêt la saison dernière, Wout Faes prend la direction des Émirats arabes unis. Leicester a officialisé ce lundi le transfert du défenseur central international belge de 28 ans vers le club de Dubaï, Shabab Al-Ahli, où il s’est engagé pour une durée de trois ans.

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شباب الأهلي يعزز صفوفه بالنجم البلجيكي ووت فايس قادماً من ليستر سيتي



Shabab Al Ahli strengthen their squad with the signing of the Belgian international Wout Faes, arriving from Leicester City.#شباب_الأهلي pic.twitter.com/yfjqb09euZ — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 28, 2026

«Un accord a été conclu avec le Shabab Al-Ahli Dubai FC, club de la Pro League des Émirats arabes unis, concernant le transfert définitif de Wout Faes, sous réserve de l’obtention du certificat de transfert international. Agé de 28 ans, il nous avait rejoints en provenance du club de Ligue 1 de Reims en 2022. Le défenseur central, qui nous avait rejoints en provenance du Reims FC (Ligue 1) en 2022, nous quitte après avoir disputé 136 matches sous nos couleurs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit six buts. Wout part avec les remerciements de tout le monde au sein du club de football, et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière», indique Leicester dans son communiqué.