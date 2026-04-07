Samir Nasri dégoûté par le débat sur Kylian Mbappé

Ce soir, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions. Un match pour lequel Kylian Mbappé sera très attendu. Fortement critiqué depuis qu’il a fait son retour dans le onze de départ de la Casa Blanca, le capitaine de l’équipe de France aura sans doute à cœur de répondre à ses détracteurs. En France, le Bondynois peut compter sur le soutien de Samir Nasri.

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L’ancien Marseillais trouve d’ailleurs que le débat sur Mbappé n’est pas juste. « C’est un faux procès. Il leur a fait gagner énormément de points et de matches. OK, son travail défensif est moindre que ses coéquipiers. Ça peut s’expliquer par l’absence de Bellingham, de Rodrygo. La défense, quand ils font des erreurs de marquage, ce n’est pas parce qu’il y a Kylian Mbappé sur le terrain. C’est un peu trop facile et méchant », a-t-il déclaré sur Canal+.