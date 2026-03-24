AC Milan : la sortie forte de Shevchenko sur l’attitude de Rafael Leão

Lors de l’étape italienne du Legends Trophy, l’ancien attaquant de l’AC Milan, Andriy Shevchenko, s’est exprimé sur la course au Scudetto cette saison. Selon l’Ukrainien, l’Inter dispose d’un effectif plus fourni et domine actuellement le championnat, mais le Milan réalise une excellente saison et reste dans la course. « La victoire contre le Torino est une étape importante ; Allegri a redonné de l’énergie à l’équipe après la défaite face à la Lazio. Je pense que Milan remportera ses prochains matchs et mettra la pression sur l’Inter : si Milan reste au contact, tout est possible. Tout se jouera là-bas », a-t-il souligné.

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Shevchenko a également commenté la saison de Rafael Leão, mis à contribution en pointe malgré son rôle plus naturel sur un côté. « Rafa n’est pas un attaquant. On lui a demandé de jouer en pointe : il a été performant dans certains matchs, moins dans d’autres. Bien sûr, il doit être prêt à aider l’équipe, et il est le seul à pouvoir jouer ce rôle. On peut compromettre le match, mais pas son attitude », a précisé l’Ukrainien. Il a ajouté que, malgré de possibles tensions avec ses coéquipiers ou l’entraîneur, « il est important de clarifier la situation immédiatement » afin de préserver la cohésion du groupe.