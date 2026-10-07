Real Madrid : José Mourinho a du boulot !

On a quitté un Real Madrid dépité, après une défaite logique sur la pelouse de son rival madrilène l’Atlético. Une défaite qui symbolisait tout ce qui ne fonctionne pas depuis un certain temps, entre une attaque peuplée de stars qui manquent de connexion technique, un milieu trop poreux et une défense livrée à elle-même. José Mourinho avait 3 semaines de tranquillité avec la trêve internationale pour réfléchir à la manière de relancer la machine, tout en observant le comportement de ses joueurs en sélection.

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Et s’il a dû être content des performances de Bellingham avec l’Angleterre ou de Camavinga avec la France, il a aussi pu constater que Vinicius Jr n’avait pas retrouvé sa verve d’autrefois avec le Brésil, où les compilations de ses ratés ont encore nourri les réseaux sociaux, et que Kylian Mbappé avait la propension à créer le débat à chacune de ses décisions, même blessé. Ce qui place le Special One sous tension avant même le premier match face à Villarreal prévu samedi soir.

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Un calendrier costaud

Déjà, les sifflets sont attendus au Bernabeu, pour sanctionner le visage de l’équipe aperçu contre l’Atlético. Ils pourraient aussi concerner Kylian Mbappé, accusé par certains de manquer de respect à son club avec ses escapades parisiennes. Il faudra donc déjà savoir encaisser cette ambiance tendue et proposer un jeu bien plus abouti que lors des dernières sorties. Selon la presse espagnole, il ne serait d’ailleurs pas impossible que Mourinho installe sur le banc de touche Mbappé et Vinicius Jr, si le premier n’est pas totalement remis de sa blessure au genou. Pour le second, cela pourrait être purement et simplement un choix sportif.

José Mourinho sait qu’il a été choisi pour trancher dans le vif. A 63 ans, il n’a rien à perdre et n’a aucun intérêt à laisser les stars dicter leurs lois, ce qui a coûté le poste à Xabi Alonso par exemple. Il sait aussi que le mois d’octobre qui s’annonce pourrait déjà être décisif. Réception de Villarreal puis de Séville avant le déplacement au Camp Nou le 25 octobre, le tout entrecoupé par deux matches de Ligue des Champions contre l’AS Roma et le RB Leipzig. Rien de simple donc pour une équipe en manque de repères, reléguée à 6 points du leader barcelonais.