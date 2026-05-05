Ligue des Champions : l’Atlético de Madrid est fou de rage contre l’arbitrage

Ce ne sera toujours pas pour cette année. L’Atlético y a cru, l’Atlético a été proche, mais l’Atlético n’ira pas en finale de cette Ligue des Champions 2025/2026. Au terme de deux rencontres plutôt fermées, sans trop d’occasions d’un côté comme de l’autre, c’est Arsenal qui a obtenu son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners défieront le vainqueur du duel entre le Bayern Munich et le PSG demain soir, et Antoine Griezmann n’aura donc pas de dernière occasion de soulever la coupe aux grandes oreilles.

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Et du côté de Madrid, on l’a clairement mauvaise après ce match. Sur les réseaux sociaux et dans les premiers débriefs des médias ibériques, on évoque un arbitrage particulièrement mauvais de Daniel Siebert, qui aurait favorisé Arsenal. Plusieurs actions font ainsi polémique, dont un possible penalty de Calafiori sur Griezmann, ainsi qu’un autre possible penalty de Gabriel sur Giuliano Simeone auparavant, juste au retour des vestiaires. Sur le plateau de Movistar, l’ancien arbitre Mateu Lahoz a d’ailleurs été assez tranchant, tout comme les consultants présents sur le plateau, n’ayant aucun doute sur cet « arbitrage maison ».

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Deux possibles penaltys

« On va en parler pendant des décennies : regardez le penalty sur Griezmann qui n’a pas été accordé à Atleti », titre par exemple le journal AS. Le fils de Diego s’est d’ailleurs lui aussi emporté contre l’arbitre après le match. « C’est allé vite (l’action du possible penalty, NDLR). Moi j’ai senti que quand j’allais tirer, il m’a déséquilibré, donc je n’ai pas pu tirer correctement. Sur certaines actions, l’arbitre n’a même pas voulu aller voir la VAR. Comme sur l’action sur Griezmann », a expliqué l’Argentin.

Diego Simeone a lui aussi été interrogé à ce sujet en conférence de presse. « L’action sur Griezmann est très évidente. On pensait tous qu’il y avait faute de Pubill au début. On pensait que l’arbitre avait pris la bonne décision… Mais je ne vais pas utiliser ça comme excuse », a confié le tacticien argentin. Une colère qui risque de ne pas s’estomper de sitôt…