PSG : les mots forts d’Illia Zabarnyi

Il y a environ un an, Illia Zarbarnyi a posé ses valises au Paris Saint-Germain. L’Ukrainien a fait le bilan lors d’un entretien accordé au site officiel du club de la capitale. « C’était un jour spécial, parfois on démarre un nouveau chapitre dans notre vie et il y a beaucoup d’émotions positives. Les souvenirs me reviennent en mémoire et c’était fou. Il y avait énormément d’amour de la part des gens, des supporters. C’est difficile de rejoindre un nouveau club, mais j’ai le sentiment que tout le monde m’a aidé. Quand j’étais jeune, je n’ai jamais pensé devenir footballeur professionnel. Les choses qui doivent arriver arrivent. Alors, quand on grandit, qu’on gagne du temps de jeu et qu’on devient footballeur professionnel, qu’on rejoint le plus grand club du monde, il y a une énorme fierté. Le football est comme cela, tu peux gagner, tu peux perdre, mais tu dois juste rester stable, continuer de travailler autant que tu le peux.»

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Le défenseur a évoqué la préparation pour la nouvelle saison à venir. «Le plus important, c’est de revenir et se sentir positif. Mais cette ambiance est incroyable d’attendre cette date et de s’y préparer. De notre côté, nous devons simplement rester en mouvement, rester fit et prêts. Les premiers matches arrivent très vite.» Il a d’ailleurs parlé de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa le 12 août prochain. «Nous devons simplement faire la même chose que d’habitude. Nous pouvons gagner, nous pouvons perdre, c’est le football. Mais comme je le vois, nous sommes une grosse équipe, nous avons un groupe solide et nous voulons évidemment gagner. Nous commençons la saison avec deux très gros matchs et c’est une très bonne préparation (…) Nous voulons réaliser tout ce qui est possible de réaliser. Prendre les matches les uns après les autres. Rester focus et avancer pas à pas sur chaque match et chaque trophée.» Zabarnyi est prêt à tout casser cette saison avec Paris.