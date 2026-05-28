L’Olympique de Marseille dévoile son nouveau maillot pour la saison 2026-2027

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Depuis plusieurs semaines, le club phocéen est en pleine restructuration au niveau de son organigramme et depuis les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club s’est activité pour reconstruire. Et ils ont déjà bien avancé puisqu’ils doivent officialiser l’arrivée de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif, l’OM a aussi entamé une autre révolution, visuelle cette fois.

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Après avoir dévoilé son nouveau logo il y a quelques semaines, un logo qui a d’ailleurs divisé les supporters, l’OM vient d’officialiser son nouveau maillot qu’on avait d’ailleurs déjà pu apercevoir un peu lors de la vidéo d’annonce du logo marseillais. Le premier maillot d’une nouvelle ère qui a été dévoilé dans une vidéo publiée par le club. «Premier maillot à arborer cette nouvelle identité, le maillot domicile 2026/2027 revient à l’essentiel : un blanc olympien éclatant, au cœur de l’histoire du club depuis plus d’un siècle», explique le communiqué de Puma et l’OM.

Le premier maillot avec le nouveau logo

«Épuré et lumineux, le maillot domicile 2026/2027 reprend une base blanche accompagnée de détails Bleu Marseille et Or Marseille sur le col et les manches, en référence aux nouvelles couleurs identitaires de l’Olympique de Marseille. Une approche sobre qui remet le blanc olympien au centre du maillot. À l’arrière du col, le slogan historique “Droit Au But” apparaît en doré au niveau de la nuque, comme un rappel discret mais puissant de l’identité et de l’ambition qui accompagnent l’Olympique de Marseille depuis sa création. Ce nouveau maillot est révélé au cœur de L’Équipementerie, un lieu éphémère installé boulevard Vauban à Marseille et imaginé comme la maison du blanc olympien.»

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Depuis 127 ans, notre tenue domicile est un maillot blanc frappé en bleu des lettres OM entrelacées.

Un blanc qui traverse les générations.

Les victoires, les peines, les soirs de volcan 🌋



À Marseille, une maison veille dessus depuis toujours, ou presque.

On y prend soin des… pic.twitter.com/PusC9TETU2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2026

«Pendant deux jours, les supporters et passionnés vont pouvoir découvrir en avant-première cette nouvelle tunique dans un décor inspiré des pressings et ateliers textiles historiques marseillais, pensé autour du soin, de la transmission et du renouveau. Les maillots intègrent également les technologies PUMA dédiées au confort et à la performance, notamment des systèmes de gestion de l’humidité permettant de rester au sec et à l’aise tout au long de l’effort. Par ailleurs, dans le cadre de son engagement en faveur d’une production plus responsable, PUMA poursuit le développement de son initiative RE:FIBRE, visant à recycler les déchets textiles pour produire de nouveaux équipements de manière plus circulaire», détaille le club qui précise que les maillots sortiront le 03 juin prochain.

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