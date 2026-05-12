Le Real Madrid a démasqué la taupe

En pleine crise, le Real Madrid cherche aussi à savoir qui balance toutes les informations à la presse. Ce mardi, Estadio Deportivo a dévoilé l’identité du joueur qui est soupçonné par Alvaro Arbeloa. Il s’agit de Dani Ceballos. Le milieu de terrain ne s’entend pas avec son coach, auquel il ne veut plus adresser la parole.

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ED précise qu’Arbeloa n’a pas de preuve, mais le média ibérique confirme que le joueur a bien dévoilé à des amis et des connaissances le conflit entre Tchouameni et Valverde. Un départ cet été est plus que jamais d’actualité. On ne devrait plus le revoir sous les ordres d’Arbeloa, qui peut compter sur le soutien de Vinicius Jr. Le Brésilien est d’ailleurs considéré dans le vestiaire comme le joueur qui raconte tout au coach. Ambiance.