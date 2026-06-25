Tottenham devance le PSG pour un joueur à 92 M€

Tottenham est en position de force dans le dossier Mateus Fernandes et semble désormais en passe de devancer Manchester United et le PSG pour s’attacher ses services. Le milieu de terrain portugais de 21 ans, auteur d’une saison solide avec West Ham malgré la relégation du club, est estimé à environ 80 millions de livres sterling, soit environ 92 millions d’euros. Les Hammers sont ouverts à une vente, ce qui attise les convoitises autour d’un joueur considéré comme l’une des priorités de plusieurs clubs de Premier League, mais également du club de la capitale, comme nous vous le révélions la semaine passée.

La suite après cette publicité

Selon The Times, les Spurs ont pris une longueur d’avance et comptent bien accélérer pour conclure l’opération, tandis que Manchester United envisagerait de se retirer si les exigences financières deviennent trop élevées. Le club dirigé par Roberto De Zerbi poursuit ainsi sa reconstruction estivale après son maintien en Premier League, avec déjà plusieurs renforts enregistrés (Andrew Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul Van Hecke) et une volonté claire de frapper fort sur le marché des transferts.