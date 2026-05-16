La révolution du FC Séville est en marche à tous les étages

La fin de saison approche en Espagne. Et si le FC Séville, 18e et donc relégable en avril dernier, commençait à s’engouffrer dans une spirale négative, les Andalous semblent désormais prêts à finir en beauté de l’autre côté des Pyrénées. Actuellement, la formation emmenée par Luis Garcia Plaza est 12e de Liga et a ainsi franchi plusieurs paliers… en seulement deux semaines. Ce dimanche à 19h, au stade Ramón Sánchez Pizjuán, les coéquipiers de Neal Maupay recevront le Real Madrid pour le compte de la 37e journée de championnat, et ce duel pourrait être décisif. En effet, le club le plus titré de la Ligue Europa (7 fois) est déterminé à remonter la pente face aux Merengues (2es). Devant une formation en crise, qui laisse des points très facilement à ses adversaires cette saison, nul doute que le match nul ou la victoire sont abordables.

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Avec trois victoires de suite — face à la Real Sociedad, l’Espanyol, Villarreal — et quatre succès sur ses six derniers matchs de Liga, Séville semble avoir toutes les cartes en main pour créer l’exploit et se faufiler dans le top 10 avec de l’ambition. Portés par une attaque composée de l’ancien numéro 9 de l’OM et du Nigérian Akor Adams, les Sévillans surprennent et démontrent que le retournement de situation est donc possible à deux journées de la fin du championnat. Et puisque tout le monde pensait que la direction de la formation impactait le sud de l’Espagne, qu’il fallait prendre des mesures radicales et changer les responsables, un élément de taille avait toqué à la porte durant la rentrée 2026.

Un sauveur nommé Sergio Ramos

L’Espagnol de 40 ans est loin des pelouses… et pas si loin des bureaux. Après son passage au Mexique, du côté des Rayados de Monterrey, l’ancien joueur de la maison serait prêt à reprendre en main son club formateur. En début de semaine, El Partidazo de COPE assurait qu’un accord avait été trouvé pour le rachat de Séville, suite à une réunion entre les différentes parties mardi matin. Si le plan Ramos est désormais activé, celui-ci occuperait un rôle fondamental dans un endroit où il a grandi, tout en sachant que la fonction de président reste envisageable. Passée par Séville entre 2003 et 2006 puis lors de l’exercice 2023-24, l’ancienne arrière-garde de la Roja connaît bien cet environnement.

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Malgré les prises de parole de José María del Nido Carrasco, président des Rojiblancos, qui avait indiqué que celui-ci ne serait pas capable d’assurer un poste à haute responsabilité, c’est clairement ce qui se dégage en ce mois de mai. Il est donc évident de dire que la révolution s’effectue désormais à tous les étages : sur les rectangles verts et dans les bureaux. Et dans ce contexte pimenté, force est de constater que contre les coéquipiers de Kylian Mbappé, Séville joue bien plus qu’un match : il joue certainement son avenir. Certes, son futur est encore indécis, mais cette vague de chamboulements pourrait redonner de l’élan à tout un peuple qui s’est battu. L’heure de la renaissance a sonné.