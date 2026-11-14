Equipe de France : l’Italie se paye encore la tête de Raymond Domenech

Raymond Domenech s’est attiré les moqueries de la presse italienne après la victoire de la Nazionale contre la France (3-1), jeudi soir à San Siro. À la mi-temps, alors que le score était de 1-1, l’ancien sélectionneur des Bleus avait estimé que ce résultat était inespéré pour les Italiens, dénonçant leur « faiblesse dans tous les secteurs » et un niveau technique « déconcertant ». Une sortie qui a pris une autre tournure après les buts de Davide Frattesi et Pio Esposito en seconde période.

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La Gazzetta dello Sport a ironisé sur un Raymond Domenech qui « n’a pas tourné la page depuis vingt ans », en référence à la finale du Mondial 2006 remportée par l’Italie face aux Bleus à Berlin, tout en listant toutes les critiques de Domenech affirmées sur les plateaux ou les réseaux depuis 2006. Sky Sport Italia estime que son monde s’est arrêté le 9 juillet 2006 et le penalty de Fabio Grosso, tandis que le Corriere della Sera considère que certaines blessures ne guérissent jamais, même vingt ans plus tard. Les supporters italiens ont également ressorti les images de Fabio Cannavaro soulevant la Coupe du Monde pour chambrer l’ancien technicien français.