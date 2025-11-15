Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps salue la réaction de Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery, en équipe de France. @Maxppp
Azerbaïdjan France

Dans le mal avec le Paris Saint-Germain en début de saison, Warren Zaïre-Emery (19 ans) est repassé par la case équipe de France Espoirs pour retrouver la confiance et le niveau de jeu qui lui avaient permis d’être appelé par Didier Deschamps pour la première fois en novembre 2023, alors que le milieu de terrain n’avait encore que 17 ans. Présent devant les médias avant le match contre l’Azerbaïdjan, le sélectionneur tricolore a salué l’attitude du jeune Parisien, qu’il a à nouveau convoqué lors de ce rassemblement.

« Ça lui a fait du bien (de retourner avec les Espoirs), il a retrouvé du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une punition. Il a enchaîné avec le PSG, ça lui permet d’être de nouveau avec nous. Ça ne marche pas à chaque fois, il faut l’adhésion totale du joueur. Il en avait envie », a-t-il déclaré. Alors que les Bleus ont validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire contre l’Ukraine (4-0), Warren Zaïre-Emery pourrait avoir plus de temps de jeu ce dimanche.

