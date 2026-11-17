L’adaptation d’Antoine Griezmann outre-Atlantique tourne à la démonstration. Pour sa grande première en MLS sous les couleurs d’Orlando City, l’attaquant français affiche un bilan déjà impressionnant avec 15 buts inscrits en 22 rencontres toutes compétitions confondues. Un rendement décisif qui a permis à la franchise floridienne de se positionner la 8e place du classement et de valider son ticket pour les play-offs. Présent en conférence de presse, le champion du monde 2018 a tenu à saluer le travail du staff pour son accueil chaleureux, résumant son épanouissement d’une formule simple : « je me sens comme chez moi. »

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Mais au-delà de l’actualité de son club, le Français a surtout profité de son passage devant les médias pour saluer la carrière en sélection de son ancien grand rival de Liga, Cristiano Ronaldo, qui vient d’annoncer sa retraite internationale avec le Portugal. Admiratif devant la longévité et l’impact de CR7, Griezmann lui a rendu un hommage appuyé : « une légende absolue. Une machine à travailler, à marquer des buts, à gagner. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer contre lui. Ce qu’il a fait pour le Portugal est historique et ça va être dur de le remplacer. » CR7 appréciera.