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L’AS Roma vise un autre joueur de l’OM en plus de Greenwood

Par Valentin Feuillette
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp

Si la piste Mason Greenwood reste la priorité de la Roma, le club italien garde déjà une alternative en tête. Selon la Gazzetta dello Sport, Igor Paixão figure parmi les options étudiées en cas d’échec des négociations avec l’OM pour l’attaquant anglais. Les dirigeants romains prépareraient une première offre de 40 millions d’euros plus bonus pour Greenwood, tandis que Marseille en réclamerait au moins 50 millions.

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Paixão ne constituerait toutefois pas une priorité équivalente à Greenwood. Arrivé l’été dernier pour 35 millions d’euros, le Brésilien sort d’une saison aboutie avec 12 buts et 7 passes décisives. Un éventuel transfert présenterait aussi un avantage financier pour l’OM, qui conserverait l’intégralité de l’indemnité, contrairement au dossier Greenwood où 40 % du montant reviendraient à Manchester United.

Pub. le - MAJ le
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