Le coup de sang de Mike Maignan passe mal à l’AC Milan

L’AC Milan a vécu l’une de ses pires soirées européennes de ces dernières années hier. En déplacement à Bournemouth, actuel 15e de Premier League, pour le compte de la 3e journée de la Ligue Europa, les Lombards sont repartis d’Angleterre avec une gifle bien méritée (3-0). Sans le moindre tir cadré au compteur, les Milanais sont passés complètement à côté de leur match. Forcément, difficile de marquer dans ces conditions, d’autant que défensivement, ils ont été sanctionnés sur trois erreurs individuelles, causant deux buts sur penalties, et un très joli coup franc d’Amine Adli en seconde période.

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Les Rossoneri affichaient pourtant un léger mieux depuis quelques matchs. Leur progression est une nouvelle fois freinée par leurs lacunes. Au lendemain de cette déroute, Ruben Amorim est pointé du doigt, lui qui n’a jamais battu les Cherries, même du temps où il officiait à Manchester United, mais c’est surtout le carton rouge de Mike Maignan qui fait parler. Le gardien des Bleus a perdu ses nerfs peu avant la demi-heure de jeu, lorsque sur un corner, il a voulu se créer plus d’espace en poussant Tyler Adams. Problème, il lui a collé les deux poings au visage. La sanction fut aussi logique qu’immédiate.

Amorim ne comprend pas

À dix contre onze et mené de deux buts (Tavernier a transformé le penalty sifflé sur la même action), l’AC Milan n’a jamais été en mesure de revenir. Amorim n’a pas vraiment apprécié le comportement de son capitaine. « Le second penalty et le carton rouge ont changé la donne. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous remettre de ces faits de jeu, et le troisième but est arrivé sur un autre coup de pied arrêté. Nous ne pouvons pas nous permettre ces erreurs, concéder un penalty sur corner et nous retrouver à dix. Nous ne pouvons pas nous permettre ces erreurs, surtout lorsqu’elles viennent de joueurs expérimentés. »

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Conséquence, les Rossoneri, déjà menés au score, ont encore plus subi et dépensé beaucoup d’énergie en vue des prochaines échéances. « Nous avons dû beaucoup courir en infériorité numérique. C’était un match négatif à tous les niveaux. » Il faudra aussi parvenir à renouer la confiance avec son portier français. « Je ne lui ai pas encore parlé, mais je le ferai à notre retour à Milan », affirmait le technicien jeudi soir. La presse italienne n’est pas tendre non plus. Sky Sport lui a collé un cinglant 3/10 pour ses 27 petites minutes passées sur le terrain. Son mauvais geste reste une énigme pour les médias.

Les médias italiens ne le loupent pas

« C’est une erreur très grave de Maignan. C’est trop de naïveté pour un joueur de son expérience. Je trouve cela vraiment stupide. Il a été provoqué, certes, mais il a été excessif. Peut-être était-il nerveux », s’interroge Alessandro Costacurta dans l’émission d’après match. « Le sort de ce match a été scellé dès la première demi-heure, avec l’expulsion de Maignan. L’AC Milan a passé une soirée cauchemardesque », écrit de son côté La Gazzetta dello Sport avant d’enfoncer le clou plus loin. « La faute du capitaine milanais est trop grave : Fotias n’a même pas besoin de consulter l’écran. Il sort le carton rouge et accorde un nouveau penalty. » « Ce n’est pas digne d’un capitaine », conclut, dans un autre article, le journal au papier rose.