La Juventus blinde Luciano Spalletti

Ces dernières semaines, la presse italienne annonce presque tous les jours la prolongation imminente de Luciano Spalletti à la Juventus. Cette fois-ci, c’est la bonne. La Vieille Dame a officialisé la prolongation du technicien italien, dont le nom a notamment été cité pour prendre la Squadra Azzurra. «L’aventure de Luciano Spalletti à la tête de la Juventus se poursuit : la prolongation de contrat du technicien toscan avec les Bianconeri est officielle, jusqu’au 30 juin 2028», peut-on lire sur le communiqué de presse des Bianconeri.

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Une nouvelle qui rend heureux Damien Comolli, le PDG de la Juve. «Nous sommes ravis d’avoir prolongé le contrat de Luciano pour deux saisons supplémentaires. Depuis son arrivée dans notre grande famille de la Juventus, Luciano a eu un impact très positif sur nos joueurs, sur le Club et sur toute la communauté. Il est apparu clairement à tous que Luciano était l’homme de la situation pour mener l’équipe vers la progression. Son style de jeu ambitieux correspond aux attentes de nos supporters et du Club, et ses valeurs incarnent notre identité. Nous avons donc décidé de poursuivre notre collaboration au-delà de la durée initialement prévue car nous sommes convaincus que la stabilité et la continuité sont deux piliers essentiels à notre succès futur.» Il devrait être également récompensé par un gros mercato piémontais cet été.