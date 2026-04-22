Coupe Allemagne : le Bayern se qualifie pour la finale

C’est une anomalie que le Bayern Munich veut réparer cette saison. Il n’a plus remporté la Coupe d’Allemagne depuis 2020, et il est bien décidé à la reconquérir. Pour cela, il fallait passer l’écueil Bayer Leverkusen ce mercredi, en demi-finale. C’est chose faite, notamment grâce à un nouveau but de l’incontournable Harry Kane en première période. Une première période rondement menée par les Bavarois, qui n’ont concédé aucun tir ni occasion.

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Manuel Neuer a dû s’employer en deuxième période, notamment sur une frappe de Tella, pour empêcher le Bayer de recoller au score. Le Bayern s’est finalement détaché dans le temps additionnel grâce à un but de Luis Diaz, mais le plus important était déjà fait. Le Bayern est de retour en finale de Coupe d’Allemagne, et affrontera le vainqueur de Sttuttgart-Fribourg prévu jeudi soir.