Dele Alli quitte Côme et fait une annonce sur son avenir

Annoncé sur le point de stopper définitivement sa carrière par certains médias italiens, Dele Alli n’a pourtant pas l’intention de raccrocher les crampons pour le moment, selon The Athletic. Le milieu offensif anglais de 29 ans va quitter Côme après seulement six mois et une unique apparition : dix minutes conclues par un carton rouge contre l’AC Milan en mars. Arrivé libre en janvier après la fin de son contrat à Everton, il ne s’est jamais imposé sous les ordres de Cesc Fabregas, qui ne compte plus sur lui.

La suite après cette publicité

Ancienne pépite de Tottenham, double élu Jeune joueur de l’année en Premier League et demi-finaliste du Mondial 2018 avec l’Angleterre, Dele peine à relancer sa carrière depuis 2022, entre passages discrets à Everton et Besiktas et saison blanche en 2023-2024 en raison de blessures. S’il quitte déjà l’Italie, il compte bien trouver un nouveau club pour se relancer.