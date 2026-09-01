La Premier League affole le mercato, le monde pleure la retraite internationale de Lionel Messi

Le chrono tourne

L’Angleterre continue de dynamiter ses dernières heures. «Le bar est ouvert», placarde le Daily Star, en référence à l’international français Bradley Barcola, qui a rejoint les Reds officiellement hier contre environ 145 millions d’euros, bonus compris. Un gros coup qui risque d’en appeler d’autres aujourd’hui, alors que bon nombre de cadors de Premier League cherche encore à se renforcer. Parmi eux, Manchester City. En attendant la possible venue d’Enzo Fernandez, les Cityzens ont également jeté leur dévolu sur Iliman Ndiaye. Alors que ce dernier prenait la direction de Tottenham et que Manchester City s’apprêtait à accueillir Cody Gakpo en provenance de Liverpool, un revirement de situation est venu tout chambouler. Et désormais, c’est Manchester City qui va récupérer le Sénégalais sauf revirement. Les Toffees se sont mis d’accord avec les Citizens pour un transfert estimé à 75 millions d’euros. Un deal qui va également permettre à l’OM d’empocher 7,5 millions d’euros correspondant à 10% du transfert négocié par l’OM lors du départ du Sénégalais. Le Jeu des chaises musicales se poursuit et à présent, les Spurs ont activé la piste Mikhailo Mudryk, via Roberto De Zerbi selon la presse anglaise. Un intérêt qui s’explique en partie par le passé commun entre l’ailier ukrainien et De Zerbi, qui était sur le banc lors de ses débuts en équipe première du Shakhtar Donetsk. Reste à savoir si Tottenham sera assez convaincant alors que Chelsea souhaite voir son joueur acheté pour 100 millions d’euros en 2023 avoir du temps de jeu.

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La Pulga dit adieu à l’Albiceleste

C’est la nouvelle que tout fan de football espérait voir le plus tard possible. Lionel Messi a officiellement pris sa retraite internationale et ne portera plus le maillot de l’Albiceleste. Après une dernière danse éclatante aux Etats-Unis, la Pulga a publié un communiqué touchant pour annoncer la nouvelle. Une décision qu’il a prise deux jours après la finale du Mondial et qui a été encore plus renforcée par le décès récent de son père. Et au lendemain de cette annonce, la presse mondiale lui rend un vibrant hommage à commencer par la presse argentine. « Adieu » s’exclame le quotidien Olé, qui détaille l’hommage de bons nombres de personnalités à la Pulga dans ses pages intérieures. De bons nombres de ses coéquipiers en club et en sélection à José Mourinho, tous sont unanimes, il va manquer à la sélection dans les années à venir. 207 matchs disputés avec l’Albiceleste pour 125 buts dont 21 en Coupe du Monde et 68 passes décisives, sans oublier une Coupe du Monde, une Copa América et les Jeux Olympiques, les statistiques sont édifiantes et les hommages à la hauteur. « Au bout du conte » mentionne l’Equipe, alors le Figaro, consacre sa Une à l’Argentin tout comme Marca, qui parle de son côté d’un « creux impossible à remplacer ». Même son de cloche pour Mundo Deportivo, qui s’exclame « Messi ferme la scène ». Du côté de la presse anglaise, récemment éliminée du Mondial par l’Albiceleste de la Pulga, on est également unanime. « C’est un véritable génie qui ferme la porte de l’Albiceleste ». Reste désormais à voir la suite que l’Argentin donnera à sa carrière en club.

Lamine Yamal entre dans l’histoire du Barça

Les Catalans ont brillé en s’imposant largement 5-2 face au Rayo Vallecano grâce notamment à son « duo létal » Raphinha-Lamine Yamal, auteur de 2 buts chacun, comme le placarde Mundo Deportivo. « Quel bonheur » souligne de son côté Sport alors que les Blaugrana ont repris la tête de la Liga grâce à une meilleure différence de buts que son rival madrilène. Et au lendemain de ce beau succès, le quotidien met surtout un homme en avant, Lamine Yamal, qui « sourit à nouveau ». En difficulté ces dernières semaines, l’Espagnol s’est montré en grande forme en inscrivant un joli doublé. Un doublé qui lui permet de devenir le plus jeune joueur du Barça à inscrire 50 buts à seulement 19 ans devant Josep Escola et un certain Lionel Messi, qui avait atteint ce stade à 21 ans.