Atlético : Antoine Griezmann, des retrouvailles pour faire cesser les critiques

La suite après cette publicité

Madrid-Barcelone, Barcelone-Madrid. Antoine Griezmann connaît bien ces deux voyages. Arrivé à l'Atlético de Madrid en 2014 en provenance de la Real Sociedad, l'attaquant français avait débarqué au Barça cinq ans plus tard pour 120 millions d'euros. Mais cet été, le natif de Mâcon a décidé de revenir dans la capitale espagnole. Les parties sont en effet tombées d'accord pour un prêt d'une saison avec une option d'achat obligatoire d'environ 40M€, plus 10M€ de bonus. De quoi ravir les socios colchoneros ? Peut-être, même si certains n'étaient pas ravis de son retour, mais la deuxième aventure de «Grizou» sous les couleurs madrilènes ne se passe pas comme prévu, alors que le choc contre le FC Barcelone justement sera très attendu ce samedi soir (21h).

Un but contre l'AC Milan pour respirer

Utilisé par Diego Simeone lors de tous les matches depuis le début de la saison (7 en Liga, 2 en Ligue des Champions), le champion du Monde 2018 a vécu l'enfer ces derniers mois, lui qui n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse et n'a pas su être décisif, jusqu'à mardi soir et ce but si important inscrit face à l'AC Milan (succès 2-1 à San Siro, 2e journée de C1). Car avant cette réalisation, l'international français (98 sélections, 41 buts) a été la cible de nombreuses critiques et les médias espagnols ne l'ont pas manqué. Mais le principal concerné a pris un bon bol d'air frais mardi, lui qui est revenu sur son mauvais début d'exercice après la partie.

«Il y avait une part de vérité dans toutes les critiques, je ne me sentais pas à l'aise, je ne trouvais pas ma place, mais avec l'aide de mes partenaires et du coach, qui croit en moi, je ne peux que m'améliorer. Mes coéquipiers attendent plus de moi, le club et les supporters aussi, je suis là pour ça. J'essaie d'atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible», a notamment déclaré Antoine Griezmann avant de poursuivre : «c'est une autre équipe, une autre manière de jouer et ce n'est pas facile. Ce sont beaucoup de changements, tout est différent et je dois m'habituer le plus vite possible. Le coach et mes partenaires ont besoin de moi et j'espère que je serai prêt le plus vite possible.»

Des statistiques pas joyeuses

Et justement, quoi de mieux qu'un choc XXL face à son ancien club pour enfin lancer sa saison et stopper les critiques ? Dans quelques heures, le numéro 7 et ses coéquipiers accueilleront en effet le FCB dans le cadre de la 8e journée de Liga. Et il faudra aussi stopper une mauvaise série pour Antoine Griezmann. Car entre 2014 et 2019, le Français n'avait battu qu'une seule fois le Barça toutes compétitions confondues en 16 confrontations ! C'était lors de la saison 2015-2016, en quart de finale retour de Ligue des Champions : l'Atlético s'était imposée 2-0 grâce à un doublé de Grizou qui avait envoyé son équipe dans le dernier carré (défaite 2-1 à l'aller).

Outre ce succès si important, Antoine Griezmann garde donc certainement de mauvais souvenirs de ses confrontations face au club catalan, surtout quand on sait que le principal concerné n'avait fait trembler les filets qu'à 3 reprises (les deux buts en C1, et un en Copa del Rey). Le Français sous le maillot madrilène face au Barça en Liga, c'est même trois nuls et sept défaites, pour une passe décisive... Dans quelques heures sur la pelouse du Wanda Metropolitano, le joueur formé à la Real Sociedad tentera donc de revenir sur le devant de la scène, pour le plus grand bonheur des Colchoneros. Et face à un Barça en très grande difficulté et dans la tourmente, la tâche pourrait être moins difficile que prévu.