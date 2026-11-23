Ces derniers jours, Cyril Hanouna s’est fait remarquer par les suiveurs du football en affirmant dans ses émissions détenir des informations exclusives sur Kylian Mbappé et ses relations avec les Bleus ainsi que leur sélectionneur, Zinédine Zidane. Cette fois, le célèbre animateur télé pourrait entrer de plain-pied dans le monde du ballon rond. Le Télégramme révèle en effet que l’En Avant Guingamp a contacté Hanouna dans l’optique de lui proposer de devenir partenaire du club breton. Actuel douzième du classement de Ligue 2, l’EAG est à la recherche d’un nouvel actionnaire afin d’assurer son avenir économique.

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Le club basé dans les Côtes-d’Armor explore des pistes à l’étranger, mais aussi en France, et se serait donc tourné vers le producteur. « Le club ne fera aucun commentaire sur ce sujet. On travaille tous les jours », a déclaré le président guingampais, Frédéric Le Grand. En revanche, Fabien Delettres, auteur et dessinateur de la bande dessinée Tout est bon dans le Breton et proche d’Hanouna, a confirmé l’intérêt de l’animateur pour le club. « À ce stade, il y a un rendez-vous reporté, une volonté de discuter et un intérêt réel de Cyril pour En Avant Guingamp. Rien de plus ne peut être annoncé sérieusement aujourd’hui. » Le Télégramme explique en effet qu’une rencontre entre les deux parties, qui devait initialement se tenir aujourd’hui, aura lieu vendredi prochain.