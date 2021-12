Bayern Munich : Benjamin Pavard revient sur sa comparaison avec Achraf Hakimi

Lassé des critiques à son égard, Benjamin Pavard avait confié dans une interview accordée au CFC de Canal + il y a quelques mois que «c’est sûr que sur le papier, c’est peut-être moins sexy Pavard que Hakimi ou Alexander-Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet.»

La suite après cette publicité

Il est revenu sur cette phrase auprès de L’Équipe, qui selon lui a été «mal comprise. Je suis un joueur plus défensif qu’eux donc forcément je vais plus défendre et j’aurai moins de stats offensives qu’eux. C’est dans ce sens-là que je le disais. Ce sont de très grands latéraux. Je regarde leurs matches, je m’inspire des meilleurs.»