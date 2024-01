Noël Le Graët entendu par la police

Poursuivi pour harcèlement moral et sexuel, l’ancien président de la FFF Noël Le Graët a été entendu par la police vendredi comme le souligne le quotidien L’Équipe. Un agent de la brigade de répression de délinquance contre la personne (BRDP) l’a questionné sur des choses datant d’il y a «entre 5 et 10 ans» selon son avocat Thierry Marembert. «L’audition s’est déroulée de manière courtoise et très professionnelle. Monsieur Le Graët a répondu aux questions qui lui ont été posées aussi précisément qu’il l’a pu.»

De son côté, Noël Le Graët a déposé une plainte contre la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra devant la Cour de justice de la République, et une autre devant le tribunal administratif de Paris pour «demander l’annulation du rapport de l’inspection générale du ministère des Sports pour violation du principe d’impartialité et d’indépendance par interférence politique.»