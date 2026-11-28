La soirée européenne de l’OM face au Levski Sofia a viré au cauchemar. Jeudi soir, en marge de la rencontre de Ligue Europa remportée par les Phocéens (1-0), le Stade Vélodrome a été le théâtre de violents affrontements entre supporters des deux équipes. Une dizaine de minutes avant le coup d’envoi, plusieurs centaines de fans marseillais issus du Virage Sud ont brusquement quitté leur tribune pour se ruer vers la tribune Jean-Bouin, où se trouvaient plusieurs dizaines de supporters bulgares. Une véritable scène de chaos s’est alors produite dans les travées de l’enceinte marseillaise. Des coups ont été échangés, des projectiles et des fumigènes ont été lancés en direction des visiteurs, tandis que plusieurs individus cagoulés étaient aperçus avec des mâts de drapeaux. Un supporter a même utilisé un extincteur au milieu de la confusion. Pris pour cible, les fans du Levski ont finalement rejoint leur parcage, où environ 500 personnes étaient installées.

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Mais les violences ne se sont pas limitées à ce premier mouvement de foule. Autour du secteur réservé aux Bulgares, la tension est restée particulièrement vive malgré l’intervention des agents de sécurité. Un important cordon de policiers anti-émeutes a ensuite été déployé pour surveiller le parcage, avec de nouvelles montées de tension à la mi-temps. Le bilan humain est particulièrement lourd. Une dizaine de ressortissants bulgares ont été blessés, dont plusieurs ont dû être hospitalisés pour des traumatismes crâniens, oculaires et d’autres blessures. Trois supporters étaient encore hospitalisés selon les dernières informations de la télévision Nova, tandis que Sofia a proposé de mobiliser un avion militaire Spartan pour rapatrier les blessés dont l’état de santé permettrait le voyage. L’affaire a rapidement dépassé le cadre sportif, d’autant que des images de supporters bulgares effectuant des saluts nazis et proférant des cris racistes ont également provoqué une vive indignation. Deux procédures judiciaires distinctes ont été ouvertes à Marseille, l’une concernant les violences commises par les supporters marseillais, l’autre visant les agissements de supporters bulgares. L’OM a de son côté déposé deux plaintes contre X. Mais en Bulgarie, la colère est désormais immense et les appels à des sanctions contre le club phocéen se multiplient.

Une manifestation agressive devant l’ambassade de France

La presse bulgare s’est largement emparée de cette affaire, avec des témoignages particulièrement virulents au sein de la direction du Levski Sofia. Dans les colonnes de Sportal, le directeur exécutif Daniel Borimirov n’a pas mâché ses mots. « Je n’ai jamais vu une telle agression et une telle haine envers nos supporters. Pour moi, c’était planifié et bien orchestré », a-t-il lancé. Le dirigeant s’interroge directement sur les conditions de sécurité au Vélodrome et sur la responsabilité de l’UEFA. « Il est impossible qu’un tel groupe de supporters puisse se déplacer d’un endroit à un autre sans que les agents de sécurité ou la police ne le remarquent et n’interviennent », a-t-il poursuivi, avant de s’attaquer frontalement à l’instance européenne. « Ces deux dernières années, l’équipe de Marseille a été sanctionnée. Je ne comprends pas pourquoi l’UEFA l’autorise à participer aux compétitions européennes, pourquoi elle ne délocalise pas les matchs. » Galina Kostova, responsable du département international du Levski, a abondé dans son sens sur Nova. « Je travaille au Levski depuis 28 ans. C’est le match à l’extérieur le plus difficile que nous avons jamais organisé. » Elle assure que le club avait multiplié les alertes auprès de l’OM, de la police et de l’UEFA depuis le tirage au sort du mois d’août. « Nous leur avons fait part de nos inquiétudes quant à la tenue du match à Marseille. Ils ont sous-estimé toutes les circonstances. Nous leur avons même suggéré de venir jouer chez nous », a-t-elle révélé. Kostova accuse aussi les organisateurs de ne pas avoir assuré la protection des personnes installées dans les tribunes centrales. « Ils ont laissé des individus de leur secteur supporters envahir et agresser nos supporters. Ils ont attaqué des membres des familles de nos joueurs, de nos entraîneurs, de nos sponsors et de nos abonnés».

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Les critiques du Levski ne concernent pas uniquement la sécurité du stade. Les deux dirigeants bulgares remettent aussi en cause la gestion de l’incident pendant la rencontre et l’attitude du délégué de l’UEFA. Borimirov a raconté avoir tenté d’obtenir une intervention après avoir été alerté par Kostova. « Elle m’a appelé et nous sommes immédiatement allés voir le délégué. Elle était déjà en train de lui parler et lui a demandé pourquoi ils ne faisaient rien. Il a répondu "Je filme la scène et ce sera consigné dans le rapport de l’UEFA." Seuls le délégué et l’arbitre peuvent arrêter le match », a-t-il expliqué. Kostova dénonce un responsable inexpérimenté. « Le délégué a refusé d’interrompre le match. Il était très inexpérimenté et n’avait manifestement jamais été confronté à une telle situation. » La colère a aussi gagné les sphères politiques. La présidente bulgare Iliana Iotova a dénoncé sur Facebook des images « effroyables » et une violence « inadmissible », exigeant des autorités françaises qu’elles « fassent toute la lumière sur les circonstances des agressions et traduisent leurs auteurs en justice ». Elle a aussi demandé à l’UEFA de vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée. Le ministère bulgare des Affaires étrangères a fermement condamné les agressions contre ses ressortissants. De son côté, le président français Emmanuel Macron a assuré son homologue bulgare Roumen Radev que ces actes « ne resteraient pas impunis ». Mais c’est surtout la réaction des supporters du Levski qui donne une nouvelle dimension à cette affaire. Vendredi soir, une manifestation intitulée « Justice pour Levski » a été organisée devant l’ambassade de France à Sofia.

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Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées sous un important dispositif policier avec des barrières métalliques installées devant la représentation diplomatique et la circulation interrompue dans la rue Oborishte. Selon Trud, les manifestants réclamaient l’identification immédiate des responsables, des indemnisations pour les blessés et des sanctions sportives contre l’OM pouvant aller jusqu’à son exclusion des compétitions européennes. Les slogans étaient particulièrement agressifs et xénophobes : « Meurtriers, djihadistes, mafia. Seulement Levski. Vous n’avez rien à voir avec la France », ont scandé certains supporters, avant de brandir une banderole proclamant « Défendons l’Europe, stoppons l’immigration ! » et de lancer des « UEFA - Mafia ! ». Dans des déclarations relayées par Sportal, certains fans ont directement interpellé les autorités françaises. « Nous savons qui sont certains de ceux qui ont attaqué des supporters non organisés, qui ont battu des femmes et des enfants. Nous appelons les supporters de Marseille et de l’AEK qui ont participé aux affrontements à venir à Sofia et à nous tenir tête, à nous, les supporters organisés. » D’autres ont exigé des réponses sur les éventuelles arrestations et les indemnisations des victimes, allant jusqu’à menacer de nouvelles représailles si les responsables n’étaient pas sanctionnés. Un supporter interrogé par Nova est même allé beaucoup plus loin dans ses revendications, estimant que « conformément au règlement, l’équipe devrait être exclue du tournoi et une sanction encore plus lourde devrait lui être infligée. Par exemple, une suspension d’un ou deux ans ». Une pression populaire et médiatique grandissante qui place désormais l’UEFA face à un dossier particulièrement sensible.