Recruté par Arsenal en 2023 en échange de 116 M€, Declan Rice (27 ans) va prolonger l’aventure avec les Gunners. Lié au club londonien jusqu’en 2028, le milieu de terrain international anglais (82 sélections, 8 buts), ancien pensionnaire de West Ham, a décidé de s’inscrire dans la durée.

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The Athletic annonce que Declan Rice et Arsenal ont trouvé un accord pour une prolongation de cinq ans, soit jusqu’en 2031. Le média ne précise pas le nouveau salaire négocié par le joueur, mais une belle augmentation a dû être acceptée. Pour rappel, Rice perçoit actuellement 14,5 M€ par saison.