PSG : Lionel Messi affecté par les sifflets du Parc des Princes

Les sifflets et les huées du Parc des Princes à l'encontre de Lionel Messi (34 ans) continuent de faire parler. Au-delà des frontières, les sifflets et les chants contre la star argentine ne sont pas vraiment compris en Espagne et en Argentine notamment. Et selon les dernières informations de RMC Sport, l'attaquant de 34 ans aurait été touché par les sifflets à son encontre contre les Girondins de Bordeaux, malgré la victoire dimanche (3-0).

Mais l'entourage du joueur assure que cet épisode pourrait le motiver pour la suite de son aventure au PSG et qu’il est toujours capable de marquer et faire la différence dans les grands matches. Il ne souhaite pas non plus quitter le club et compte bien rester concerné jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir si la Pulga pourra finir son exercice 2021-22 en beauté...