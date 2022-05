Wolfsbourg - Bayern Munich : les compositions officielles

A l'occasion de la 34e et dernière journée de Bundesliga, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Wolfsbourg (un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 15h30). Sacrés champions pour la dixième fois d'affilée, les Bavarois restent sur deux matches sans victoire et veulent terminer au mieux leur saison. De leur côté, les Loups, treizièmes avant cette ultime rencontre, ont connu une saison très moyenne et souhaitent clôturer l'exercice par une victoire de prestige devant leur public.

Pour ce match, Julian Nagelsmann est privé de Coman (suspendu). Annoncé titulaire, Sané débute finalement sur le banc au profit de Musiala. Lewandowski est bien présent en pointe avec Muller en soutien. Derrière, Stanisic débute dans le couloir droit alors que Lucas Hernandez et Upamecano forment une charnière 100% tricolore. Du côté de Wolfsbourg, le Français Lacroix est titulaire en défense mais pas Roussillon qui débute sur le banc. Kruse est là devant, tout comme Arnold au milieu.

Les compositions officielles :

Wolfsburg : Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Van de ven - Schlager, Arnold, Gerhardt - Wind, Nmecha, Kruse

Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Musiala - Lewandowski