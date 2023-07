Un joueur de Brighton prend sa retraite à 22 ans !

Terrible nouvelle. En pleine pré-saison aux États-Unis, Brighton doit gérer un énorme coup dur. À seulement 22 ans, Lars Dendoncker, frère de Leander Dendoncker (Aston Villa), annonce mettre un terme à sa carrière pour des raisons médicales. Si le jeune défenseur central belge n’a aucune apparition avec l’équipe première des Seagulls, le natif de Passendale avait encore du temps avant de faire son trou en Premier League.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, Lars Dendoncker a publié un long message pour le moins poignant. «Salut tout le monde. Par où commencer…? Enfant, je n’avais qu’un seul rêve. Devenir footballeur professionnel. Mais ma carrière professionnelle et mon rêve prendront fin très tôt. En raison de mon problème cardiaque, j’ai décidé d’arrêter de jouer à cause de ma propre santé. Ce fut et ce sera la décision la plus difficile de ma vie. Mais il n’y a pas de retour en arrière et je dois regarder vers l’avant. Ça prendra du temps à traiter. J’ai beaucoup appris au fil des ans et j’ai dû beaucoup sacrifier.Donc ça fait vraiment mal. 11 ans à l’académie du Club Bruges où je me suis fait beaucoup d’amis. 2 belles années avec Brighton et un déménagement en prêt à St. Johnstone où j’ai fait mes débuts professionnels. Je tiens à remercier tous les joueurs et le staff avec qui j’ai travaillé», écrit le jeune joueur de Brighton, qui prend sans doute la meilleure décision en privilégiant sa santé à sa carrière sportive.

À lire

Bayern : Benjamin Pavard entre la Premier League et la Serie A