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Fulham se casse les dents avec Gonzalo Garcia

Par Maxime Barbaud
Gonzalo García @Maxppp

Gonzalo Garcia ne retrouvera pas Alvaro Arbeloa à Fulham. Malgré le fort intérêt du club anglais pour le jeune attaquant, le Real Madrid a signifié à son homologue qu’une vente n’était pas à l’ordre du jour, selon les dernières informations dévoilées par le London Evening Standard.

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Encore entraîneur des Merengues au printemps dernier, Arbeloa avait fait de Garcia sa priorité pour renforcer l’attaque des Cottagers. L’Espagnol (12 buts en 45 matches toutes compétitions confondues l’an passé) apparaît comme un second, voire un troisième choix dans son secteur au Real Madrid derrière Kylian Mbappé et Endrick.

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