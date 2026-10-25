Ballon d’Or : le choix surprenant de Jean-Pierre Papin

À l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, les avis divergent sur l’identité du futur lauréat. Alors que Rio Mavuba a affiché sa préférence pour Kylian Mbappé sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Jean-Pierre Papin défend une autre candidature. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France mise sur Harry Kane, impressionné par la saison de l’avant-centre anglais du Bayern Munich, mais aussi par sa personnalité. « Je pense que le podium, ça va être Mbappé, Kane et Lamine Yamal. Et moi, cette année, si j’avais une petite préférence, je le donne à Harry Kane. Ça a l’air d’être un mec simple, pas de communication too much, la classe. Et le joueur est incroyable », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

En plaçant Kane devant Mbappé et Lamine Yamal, Papin met en avant un profil qu’il juge aussi remarquable sur le terrain que dans son attitude médiatique. Ainsi, son podium laisse plusieurs prétendants majeurs derrière le trio de tête, parmi lesquels figurent Rodri, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé, alors que les débats restent ouverts à la veille de la remise du trophée à Londres.