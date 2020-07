Dominique Aulanier est décédé

Passé par de nombreux clubs comme Saint-Étienne, Nice, Nîmes ou encore Béziers, Dominique Aulanier vient de nous quitter. L'ancien milieu de terrain, qui était âgé de 46 ans, a été victime d'une crise cardiaque dans la nuit de jeudi à vendredi.

C'est sur la Côte d'Azur et plus précisément à l'OGC Nice que ce dernier a disputé le plus de rencontres durant sa carrière, entre 1997 et 2002 avec entre temps une petite aventure au Nîmes Olympique, en 1998.

Quelle nouvelle terrible... Ce vendredi, Dominique Aulanier nous a quittés. L'OGC Nice adresse toutes ses condoléances à sa famille et ses proches.



Ciao Bibichehttps://t.co/5el6QqVm3f pic.twitter.com/21injryOzj — OGC Nice (@ogcnice) July 31, 2020